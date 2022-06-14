إليسا ووائل كفوري يستعدان لإحياء حفل غنائي في الغردقة 1 يوليو

يستعد الفنانان اللبنانيان وائل كفوري وإليسا، لإحياء حفل غنائي في مصر يوم 1 يوليو المقبل في مدينة الغردقة، وذلك بعد أن حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في حفلهما الأخير في الكويت.

نجاح وائل كفوري وإليسا في الكويت

وكان الفنان وائل كفوري تألق منذ يومين في حفل غنائي كبير في الكويت برفقة الفنانة إليسا بعنوان «ليلة من بيروت»، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل برفقة الفنانة اللبناية، ونشر بوستر الحفل عبر «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حفل جديد في مكان جديد مع ملكة الإحساس إليسا».

وائل كفوري يستعد لحفل في دولة قطر

كما يحيي وائل كفوري حفلًا غنائيًا ضخمًا في دولة قطر يوم الجمعة المقبل 17 من يونيو الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أفضل أغانيه القديمة والجديدة.

وروج وائل كفوري للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «قطر مرة أخرى يوم 17 يونيو».

نجاح إليسا في أغنيتها الأخيرة

وطرحت إليسا مؤخرًا ديو غنائيا جديدا يحمل عنوان «من أول دقيقة» مع الفنان سعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأدت إليسا الأغنية لأول مرة أمام الجمهور، في آخر حفل لها بموسم الرياض، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.