رئيس جامعة أسيوط: بدء إجراءات إنشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعي

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء الجامعة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إنشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعي، لتنضم بذلك إلى منظومة البرامج والخدمات التعليمية المقدمة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة النظيرة والعملية، موضحاً أن مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر مايو 2022 قد أصدر قراراً بالموافقة على إنشاء كلية العلاج الطبيعي، كخطوة أولى من المقرر أن يعقبها مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بطلب الجامعة لاستكمال اتخاذ باقي الإجراءات المحددة لهذا الشأن وفق نظم ولوائح الجامعات المصرية.

وفد أمريكي يزور جامعة أسيوط

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط، للدكتور تروي هوبر والدكتور جون ميشيل برسمي أساتذة العلاج الطبيعي تخصص عظام بجامعة تكساس الأمريكية، خلال زيارتهما العلمية للجامعة، والتي رافقهم فيها الدكتور محمد علي سرحان مدرس العلاج الطبيعي تخصص العظام، ونظيره بجامعة القاهرة الدكتور محمد عبد المجيد، وبحضور الدكتور مريم عبد العظيم محمد إبراهيم، الباحثة بمرحلة الدكتوراه بقسم العظام جامعة أسيوط، والمتخصصة في مجال العلاج الطبيعي ومنسقة الزيارة.

إنشاء كلية جديدة بالجامعة

وخلال اللقاء، أشار الدكتور طارق الجمال إلى أهمية إنشاء كلية جديدة بالجامعة متخصصة في علوم العلاج الطبيعي، والتي من شأنها دعم وتطوير الخدمة الطبية والعلاجية الرائدة والهائلة والمقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية، والتي تتميز بشكل خاص في مجال علاج الإصابات والعظام بما تضمه من قامات علمية مرموقة على المستوى العالمي، وهو ما تم استثماره في إنشاء أكبر مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية للإصابات والطوارئ، وذلك لخدمة ضحايا الحوادث والطوارئ على مستوى محافظات الصعيد والوجه القبلي، والملحق بها مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

ويمثل ذلك ثمرة لأول مدرسة انفردت بها جامعة أسيوط، بإنشاء وحدة الجراحات الميكروسكوبية، والذي أسس هذا التخصص الدكتور طارق الجمال لأول مرة في الشرق الأوسط منذ نحو 30 عاما، وهو ما أصبح مدرسة علمية عالمية لتدريب وتأهيل الأطباء على ذلك النوع الدقيق والمعقد من الجراحات.

إشادة الوفد الأمريكي بجامعة أسيوط

وأشاد أعضاء الوفد الأجنبي بتميز جامعة أسيوط وروعة تصميمها العمراني، وما تتمتع به من حرم جامعي شاسع وإمكانيات متقدمة ومنظومة طبية ضخمة إلى جانب وجود كوادر بشرية نابغة على أعلى مستوى من التدريب والمهارة.