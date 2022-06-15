حبس بائعة سمك وابنتها 4 أيام في واقعة تسمم 67 شخصا بالشرقية

قررت نيابة مركز ديرب بمحافظة الشرقية، حبس بائعة وابنتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إصابة 67 شخصًا باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة سمك قاموا بشرائها منها.

طلب تحريات المباحث حول الواقعة

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم ومركز شرطة الإبراهيمية، إشارة باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية المركزي، 67 شخصًا مصابين بأعراض شتباه تسمم «إعياء وقيء وإسهال»، وبسؤالهم أفادوا بأنهم تناولوا وجبة سمك اشتروها من إحدى البائعات المتجولات وابنتها أثناء تسوقهم من سوق الأحد الأسبوعي في مدينة ديرب نجم.

على الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مستشفى ديرب نجم والإبراهيمية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، كما انتقل عدد من قيادات مديرية الصحة وعلى رأسهم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، لمتابعة تلقي المصابين الخدمة الطبية اللازمة، حتى غادروا المستشفيين بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

تحديد هوية ومكان بائعة السمك

وفي السياق نفسه، أجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة، وتم تحديد هوية ومكان البائعة وابنتها بمركز الإبراهيمية، وألقت الشرطة القبض عليهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارا باحتحازهما، كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم والتموين والصحة، لمعرفة ما إذا كانت كميات السمك التي جرى بيعها للأهالي صالحة، وتنطبق عليها الاشتراطات الصحية أم لا.