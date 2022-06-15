وفاة مسن داخل ميكروباص في الغردقة.. آخر كلماته «مش قادر إلحقوني»

توفي رجل في العقد السادس من عمره، داخل ميكروباص شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة مسن داخل ميكروباص بالغردقة

وكان الرجل الذي يدعى «محمد ح» في طريقه إلى منطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة، وركب سيرفيس داخلي، وبمجرد تحرك الميكروباص شعر بالتعب، واستغاث بالركاب بعبارة «مش قادر إلحقوني»، ولم تفلح محاولات الركاب لإنقاذه، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاته داخل الميكروباص.

إخطار بوفاة رجل في ميكروباص

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي الرائد مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بلاغا بوفاة شخص يدعى رجل يدعى «محمد ح» في العقد السادس من العمر داخل ميكروباص شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمانه.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

وأشارت التحريات الأولية تحت إشراف المقدم عصام عتيق، مفتش المباحث، إلى أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث.

وأشار مصدر طبي أن تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاه طبيعية نتيجة لأزمة قلبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.