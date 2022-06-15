التحالف الوطني ينظم 14 قافلة طبية ضمن "وصل الخير 2" والكشف بالمجان

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا علي النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفى اطار خطة الحماية الاجتماعية وصل الخير 2 والتي يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، قامت جمعية الاورمان بتنظيم عدد (14) قافلة طبية موسعة بالمستشفيات الجامعية خلال شهر يونيو الجاري وذلك بمحافظات (القاهرة الكبرى- الفيوم - بني سويف – المنيا – سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان – الغربية – البحيرة – كفرالشيخ – الشرقية – المنوفية – البحيرة).

علاج سرطان الكبار

وتم توقيع الكشف الطبي على 4360 مريض بالمجان في جميع التخصصات مع إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة وصرف العلاج، فضلًا عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات على نفقة الجمعية تسهيلًا عليهم، بالاضافة الى استقبال مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال بالمجان حوالى 7 ألاف مريض ما بين حالات جديدة وحالات مترددة على المستشفى بصفة مستمرة لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم من ( تحاليل – عمليات جراحية – علاج كيماوى – علاج اشعاعى)، حيث أن المستشفى تقوم بعلاج جميع أنواع الأورام بالمجان وتغطى حوالى 6محافظات من وسط وجنوب الصعيد بتعداد حوالى 20 مليون نسمه.

يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث تعتبر القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الانشطة الاساسية داخل محور الرعاية الصحية والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وجدير بالذكر ان التحالف يضم في عضويته مؤسسات رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي ودعم المرضى وهي (مؤسسة مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب - المعهد القومي للاورام - مستشفيات جامعة القاهرة - مستشفى بهية - مستشفى شفا الاورمان - جمعية مصطفى محمود - مستشفى الناس - مستشفى اهل مصر - مستشفى الكبد المصري - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة مصر الخير)

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويضم التحالف الوطني كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.