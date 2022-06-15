تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1659 حالة في ديرمواس بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات بالمجان

أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، خلال يومي 13 و14 من يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1659 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، حيث يتم متابعتهم وتقديم كافة أنواع الرعاية الشاملة لهم.

كشف مبكر للضغط والسكر

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء الكشف على 435 حالة جراحة، 466 حالة أطفال، و240 حالة باطنة، و91 قلب، و110 نساء، و133 أسنان، و184 جلدية، إلى جانب إجراء 158 تحاليل مختلفة وعمل 15 حالة موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ121 مترددا، و6 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان، فضلا عن تحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرا إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 115مترددا من خلال تفعيل الدور التوعوي لمديرية الصحة.