محافظ المنيا يتبرع بالدم ضمن فعاليات حملة «إنقاذ حياة»

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق حملة «إنقاذ حياة»، للتبرع بالدم أمام ديوان عام المحافظة، والتي نظمها المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بمحافظة المنيا، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام ، كما حرص محافظ المنيا ونائبه على التبرع بالدم خلال المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، للتأكيد على أهمية التبرع بالدم وفوائده على الفرد والمجتمع، وذلك بالتزامن مع افتتاح المركز الإقليمي لنقل الدم، والذي يعد أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم على مستوى الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم.

فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما

وأكد المحافظ أن إطلاق تلك الحملة يأتي ضمن جهود المحافظة في تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، والذي أطلقه رئيس الجمهورية لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي، والذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

ودعا المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة، للمشاركة في فعاليات تلك الحملة، سواء خلال الحملة أو في المركز الإقليمي لنقل الدم، مطمئناً الجميع أن استقبال المتبرعين يتم وسط الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة للتبرع بالدم، مضيفا أن المركز الإقليمي لتجميع البلازما بالمحافظة يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما.

توفير أرصدة كافية من الدم بالمستشفيات

وأشار إلى الأهمية الكبرى لتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته تستخدم عند مواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة، مثل حوادث الطرق وحالات أمراض الدم.

وشهد محافظ المنيا ونائبه، الاحتفالية التي أقامها المركز بمسرح المحافظة، حيث كرّم المحافظ خلال الاحتفالية عددا من المتبرعين المنتظمين والمتطوعين بالمركز الإقليمي لنقل الدم، مشيراً إلى أن ذلك الاحتفال يعد فرصة جيدة لرفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين بضرورة المواظبة على التبرّع به وتوفيره لمن يحتاجه من المرضى.

وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات، منها فيلم تسجيلي حول أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة ملايين البشر، وكذلك عرض مسرحي لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، كما قدم الفنان محمد صلاح عددا من أغانيه خلال إحدى فقرات الاحتفالية.