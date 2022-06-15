تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2022.. يبدأ من 220 درجة لـ«العام»

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2022، بحد أدنى 220 درجة لمدارس الثانوي العام، و180 درجة كحد أدنى لمدارس الثانوي الفني بمحافظة المنيا بمختلف تخصصاتها «الثانوي الفني التجاري، والفني الزراعي، والصناعي، والفندقي، والفنى المزدوج».

كما اعتمد محافظ المنيا تنسيق المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة المنيا، بحد أدنى 175 درجة، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، والتي وصلت 72% من نسبة الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، والبالغ عددهم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2022

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2022 هذا العام انخفض قليلا عن تنسيق تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2021، حيث كان تنسيق المدارس الثانوية العامة التي تحتل مرتبة التنسيق بالثانوي العام 230 درجة كحد أدنى، بينما مدارس التعليم الثانوى الفني بتخصصاتها المختلفة حدد لها 190 درجة كحد أدنى، و180 درجة لمدارس الثانوي الخاص بمدارس المنيا.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2022 للمدارس البديلة

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظ المنيا البالغ عددهم هذا العام أكثر من 11 ألف طالب وطالبة، البحث عن بدائل الثانوية العامة، حيث يوجد أكثر من 50 مدرسة متخصصة بديلة لدراسة الثانوية العامة، منها المدارس التكنولوجية ومدارس العربي ومدارس المياه، ولكل من المدارس البديلة شروط الالتحاق الخاصة بها، علما بأن التنسيق الخاص بها يبدأ من 250 درجة كحد أدنى.