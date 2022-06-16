أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 16-6-2022 مقابل الجنيه المصري

مع بداية التعاملات في الأسواق المصرفية اليوم الخميس 16-6-2022، تبحث شريحة كبيرة من المواطنين في معرفة أسعار العملات الأجنبية، وذلك مقابل الجنيه المصري، بين العملات المختلفة من الدولار واليورو والدينار والريال.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية والعربية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، في عدد من البنوك المصرية، وهي كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل اليوم الخميس الموافق 16-6-2022، سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار ببنك مصر لنحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الخميس الموافق 16 يونيو نحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.50 جنيه للبيع و19.65 للشراء، كما وصل سعره ببنك قناة السويس لنحو 19.45 جنيه للبيع و19.67جنيه للشراء، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 19.43 جنيه للبيع و19.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما بلغ في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.00 جنيه للبيع، و4.68 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.70 جنيه للشراء و23.87 جنيه للبيع، اليوم الخميس 16-6-2022، وفي بنك مصر بلغ نحو 23.42 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بسعر الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية، بلغ سعره في البنك الأهلي اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما سجل سعره في بنك مصر 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.