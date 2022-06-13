أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-6-2022

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات المختلفة، وبينها الجنيه الإسترليني واليورو والدولار، حيث يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعتها بشكل يومي ولحظي، خاصة من يهتمون بالاقتصاد والعملة كالمسثمرين فيها أو المستوردين من الخارج.

واليوم الإثنين الموافق 13 يونيو من عام 2022، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، وجاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار نحو 18.63 جنيه للبيع، و18.73 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء، وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.65 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.99 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للبيع، و4.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.91 جنيه للبيع، و19.59 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.92 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.91 جنيه للبيع، و19.59 للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.17 جنيه للبيع، و19.93جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل اليوم سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 23.95 جنيه للشراء و23.41 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 23.29 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 23.39 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر الدرهم في البنك الأهلي اليوم فسجل 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.