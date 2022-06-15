أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-6-2022

مع بداية التعاملات في البنوك المختلفة بشكل يومي، يبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، لمعرفة الأسعار المختلفة من اليورو والدينار والريال والدولار.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الحالي، في عدد من البنوك المصرية، وهي كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء نحو 18.78 جنيه للبيع، و18.68 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.76 جنيه للبيع، و18.7 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.76 جنيه للبيع، و18.7 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.66 جنيه للبيع، و19.44 للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.70 جنيه للبيع، و19.44جنيه للشراء، كما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.64 جنيه للبيع، و19.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما سجلت العملة السعودية في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.00 جنيه للبيع، و4.68 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.59 جنيه للشراء و23.62 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 23.42 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.58 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم في البنك الأهلي اليوم نحو 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.