رئيس مدينة طابا: إنشاء 299 بيتا بدويا ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن» إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1786 لسنة 2022 بتحويل طابا إلي مركز ومدينة، فصلا عن نطاق مدينة نويبع، وتشمل مدينة طابا العاصمة بالإضافة إلى الوحدة المحلية لقرية النقب، وقرية وادي المراخ.

أوضح المحافظة أنه جرى تعيين رئيس مدينة جديد لطابا لتسيير الأعمال بعد إصابة رئيس المدينة السابق بنزيف في المخ، حيث جرى تعيين محمد حسن رئيسا للمدينة لإنجاز المشروعات الحالية من إنشاء 229 بيتا بدويا في القرى والتجمعات البدوية.

إنشاء 120 بيتا بدويا في قرية رأس النقب

قال محمد حسن رئيس مدينة طابا في أول تصريح صحفي لـ«الوطن» إنه قام بزيارة إلى قرية رأس النقب التابعة للمدينة، حيث يجري إنشاء 120 بيتا بدويا في القرية تنفيذ جهاز تعمير سيناء.

المشروع يبلغ تكلفته نحو 72 مليون جنيه

وقال إنه قام بزيارة للقرية واستمع إلي المشايخ، وتابع المشروعات التي يجري إنشاؤها في القرية وهي تطوير مبنى الوحدة المحلية، المدارس، حفر آبار مياه، موضحا أن التطوير الحضاري ووزارة الإسكان، سينفذان خطة تطوير قرية رأس النقب.

وتابع أن المشروع يبلغ تكلفته نحو 72 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 6 شهور وسيقوم بالتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، كل منزل على مساحة 214 مترًا شاملة الحوش، ويتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.

إنشاء 170 بيتا بدويا في تجمعات طابا

قال رئيس مدينة طابا، إنه جار إنشاء 170 بيتا بدويا في عدد من التجمعات البدوية التابعة للمدينة، مشيرا إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق على إنشاء البيوت في 7 تجمعات بدوية تابعة لمدينة طابا وهي «المراخ، النجمات، توبيا، المرازيق، الخناطلة، الشاطئ الوردي، مرجانه، المخاشي الأعلى». .

وقال إن تكلفة إنشاء 170 بيتا بدويا في 7 تجمعات بدوية تابعة لمدينة طابا تصل إلى 100 مليون جنيه.