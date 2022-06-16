آخر فرصة للاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ اليوم آخر موعد لتقديم الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي بدأت يوم 14 يونيو الماضي، مؤكدة أنّها لن تتلقى أي اعتذارات عن الامتحانات، إلا من المراقبين الذين تنطبق عليهم الشروط.

الحالات التي يسمح لها قبول الاعتذارات

وحددت وزارة التربية والتعليم، الحالات التي يسمح لها بـ قبول الاعتذارات من أعمال امتحانات الثانوية العامة، وهي: «الحالات المرضية، وجود طفل رضيع حتى سن عامين، وفاة الزوج، عمل الزوج بمنطقة نائية، سفر الزوج للخارج، رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال الامتحانات».

عقوبة المتخلف عن المشاركة في أعمال الامتحانات

واعتبرت الوزارة، من يتخلف عن قرار الندب منقطعا عن عمله، وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية، ولن يسمح له بالتوقيع في دفاتر الحضور إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودته لعمله الأصلي.

مقار إدارة الاعتذار شمال الجيزة

- إدارة منشأة القناطر.

- إدارة أوسيم.

- إدارة شمال الجيزة.

- إدارة الوراق.

- إدارة العجوزة.

- إدارة بولاق الدكرور.

- مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية، والعنوان: شارع ترعة السواحل أمام مصنع الشوربجي، اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري.

مقار إدارة الاعتذارات جنوب الجيزة

- إدارة الدقي.

- إدارة جنوب الجيزة.

- إدارة الهرم العمرانية.

- إدارة كرداسة.

- إدارة الشيخ زايد.

- إدارة أكتوبر.

- إدارة الواحات البحرية.

- مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد، العنوان: شارع جامعة القاهرة بجوار مدرسة السعيدية، يوم الأربعاء 15 يونيو الحالي.

مقر الاعتذارات

- إدارة أبو النمرس.

- إدارة الحوامدية.

- إدارة البدرشين.

- إدارة العياط.

- إدارة الصف.

- إدارة أطفيح.

- مدرسة السلام منيل شيحة، العنوان: طريق أسيوط الزراعي منيل شيحة، يوم الخميس 16 يونيو الحالي.

أماكن الاعتذارات عن امتحانات الثانوية بالقاهرة

• إدارات شبرا التعليمية تشمل الإدارات التعليمية الآتية:

- إدارة روض الفرج.

- إدارة الساحل.

- إدارة الساحل.

- إدارة شبرا.

- إدارة الشرابية.

- إدارة الزاوية.

- إدارة حدائق القبة.

- إدارة حدائق القبة.

- إدارة الزيتون.

- مدرسة النصر الإعدادية بنات، العنوان: 3 شارع أحمد عبد الرحمن، متفرع من شارع الدرملي، محطة مترو مسرة.

إدارات النزهة التعليمية

- إدارة مصر الجديدة.

- إدارة النزهة.

- إدارة شرق مدينة نصر.

- إدارة غرب مدينة نصر.

- إدارة القاهرة الجديدة.

- إدارة الشروق.

- مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات، العنوان: 21 شارع الشيخ علي إبراهيم ألف مسكن.

إدارات عين شمس التعليمية

- إدارة السلام.

- إدارة المرج.

- إدارة المطرية.

- إدارة عين شمس.

- مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات، العنوان: شارع الكمال حلمية الزيتون بجوار محطة مترو الحلمية.

إدارات الوايلي التعليمية

- إدارة غرب القاهرة.

- إدارة عابدين.

- إدارة وسط القاهرة.

- إدارة باب الشعرية.

- إدارة الوايلي.

- إدارة منشأة ناصر.

- مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة، العنوان: شارع صلاح سالم خلف مسجد الرحمن الرحيم بجوار هيئة الأبنية التعليمية.