أعلنت عدد من المديريات التعليمية، شروط التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، مؤكدة انه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها، بينها شرط الكثافة.

التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية، إنه يجوز تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى الكثافة، مؤكدة أن التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيدا بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري 104 لسنة 2010 م، وتضمن الخطاب بعض التعليمات بينها الآتي:

- لايجوز التحويل بين المدارس التي تجري الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى وبعد عقد امتحان للطالب تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة، واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري 285 لسنة2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

الالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس مع إجراء امتحان مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة.

- وفي جميع الأحوال يشترط سماح الكثافة، ووجود أماكن شاغرة، وأن يكون القبول من الأكبر سنا إلى الأصغر سناُ.

- يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة المحول إليها، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها بالصفوف المناظرة مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل التي تصدر بناء على موافقتنا وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في هذا الشأن .