موعد طرح لعبة الحبار الموسم الثاني.. والمخرج يوضح تطورات المسلسل

تصدر المسلسل الكوري لعبة الحبار الموسم الثاني Squid Game2 تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أعلنت شبكة «نتفليكس» العالمية عن استعدادها بالفترة المقبلة لطرح الموسم الثاني من المسلسل.

ونص البيان الرسمي الذي نشرته منصة «نتفليكس» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، على: «جولة جديدة كاملة قادمة، لقد استغرق الأمر 12 عامًا لإحياء الموسم الأول من لعبة Squid العام الماضي، لكن استغرق الأمر 12 يومًا لتصبح Squid Game أكثر مسلسلات Netflix شهرة على الإطلاق.. تم التحقق تم تجديد لعبة SQUID GAME رسميًا للموسم 2».

موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني

ويأتي مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول، كما أنه من المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من العمل في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، وذلك حسب ما أعلن مخرج ومولف العمل، هوانغ دونغ هيوك، في لقائه مع إحدى المجلات.

مخرج لعبة الحبار الموسم الثاني: أعدت 3 صفحات من السيناريو

وقال هوانغ دونغ هيوك إنه يجري الآن العديد من المناقشات التي تتعلق بمسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني، مضيفًا أنه أعد ثلاث صفحات فقط تصلح أن تتحول إلى سيناريو للعمل، بالإضافة إلى احتواء المسلسل على عدد أكثر من الألعاب المثيرة التي تمتلئ بالتشويق.

أحداث مسلسل لعبة الحبار

يجسد مسلسل لعبة الحبار بعض فئات المجتمع المهمشة في كوريا الجنوبية، والذين يشاركون في ألعاب غير تقليدية تؤدي إلى الموت في حالة الخسارة بهدف كسب مبالغ مالية ضخمة، وخلال أحداث المسلسل يرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بالسجناء.