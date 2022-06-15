محافظ المنيا يشهد جلسة حوارية حول تعاطي وإدمان المخدرات

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأربعاء، منتدى الحوار الأول حول قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إضافة إلى عدد من أعضاء الصندوق.

ضم وفد الصندوق المستشار حسن حرك، نائب هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة الكشف عن المخدرات بالصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور أحمد الكتاني، المشرف العام على الخط الساخن.

خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة تعاطي المخدرات

أكد المحافظ أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة تعاطي المخدرات، للوقاية والحد من خطر المخدرات على المجتمع، وتقديم الحماية الاجتماعية، كما تم تنفيذ برامج محددة لمكافحة الإدمان، فضلاً عن تضمين المناهج الدراسية برامج توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات، يأتي ذلك بالتزامن مع إعداد خريطة حول المراكز العلاجية للإدمان.

وقدم المحافظ الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع المحافظة، وسعيها المستمر إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة، وللدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجميع القائمين على الصندوق، الذي نجح في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من أضرار المخدرات، بالتوازي مع توفير الخدمات العلاجية.

أول مركز متكامل في العلاج النفسي وسحب السموم

وأعرب الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن شكره لمحافظ المنيا، للدعم والتنسيق المستمر مع الصندوق، مثمناً دور المتطوعين في المحافظة في توصيل الرسالة للفئات المستهدفة، وأعرب عن اعتزازه بافتتاح أول مركز من سلسلة «العزيمة» في محافظة المنيا، وذلك مركز سمالوط، الذي يعتمد على برنامج العلاج بالعمل من خلال ورش الأثاث والبرامج التأهيلية المتنوعة، وسيتم افتتاح قسم سحب السموم، ليصبح أول مركز متكامل في العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيل للعمل وسحب السموم.

واستعرض الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، مقترح خطة التدخل من خلال جامعة المنيا والمعسكرات المكثفة والشباب والرياضة وكذلك المؤسسات الدينية، كما تناول المستشار حسن حرك، نائب هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة الكشف عن المخدرات بالصندوق، آليات تطبيق قانون الكشف المبكر على العاملين.