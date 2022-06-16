حظك اليوم برج السرطان الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج السرطان بعض العيوب أبرزها حبه للسيطرة على الآخرين، والتحكم فيهم، كما أنه شخص محبط لا يحب التفاؤل ويرى الأمور بنظرة تشاؤمية ويفكر دائما بالأسوأ فى جميع الأمور والأحداث التي تقع حوله أو ينتظرها، ومن عيوبه أيضًا أن يحب الانعزال والبعد عن الدخول في علاقات أو الاختلاط بالمجتمع، حيث يكون الاختلاط مزعجًا بالنسبة له.

صفات مواليد برج السرطان

يميل مولود برج السرطان، إلى حماية نفسه من الآخرين حتى لا يتم استغلاله فتجده دائما يحاول الحفاظ على مساحته ويبتعد عن الحديث عن أفكاره وأخباره الشخصية ولا يجعل أحد مقربا إليه كثيرا ولا يخبر أحد بأسراره مهما كان مقربا منه أو صديقا له، وهم أشخاص غاضبون انفعاليون ومن الصعب ارضائهم ويكون مولود ذلك البرج قاسي جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعره أو إيذاءها.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأعصابك في تعاملاتك مع شريك حياتك حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك، ومع ذلك فإن تركيزك ويقظتك يساعدانك كثيرًا على مواجهة ذلك والتغلب عليه، ومن المهم ألا تغامر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».