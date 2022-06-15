حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15-6-2022 عاطفيا ومهنيا

الاستقلالية والرغبة في التفرد من أهم مميزات مواليد برج الميزان الذين يحاولون طوال الوقت الوصول لأحلامهم وتحقيقها على أرض الواقع، من خلال العمل الجاد والمثابرة، ومن أشهر مواليد هذا البرج الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، بالإضافة إلى بهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

وضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشرها الجريدة على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمحبي البحث عن الفلك وحركة النجوم والكواكب.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي تفاديا للصدام.

صفات برج الميزان

الحكمة والاستماع للآخرين هما ملخص شخصية مولود برج الميزان، فهو الشخص الذي يلجأ إليه الجميع لحل مشاكلهم، لكن بسبب إصراره الدائم على تحقيق العدالة يصطدم مع الآخرين، وقد يخسرهم أيضا.