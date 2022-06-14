حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:08 ص | الثلاثاء 14 يونيو 2022
حظك اليوم
بين الأخبار والتوقعات اليومية وصفات مختلف الأبراج والتنبؤات حول ما يمكن أن يحدوث والوضع الفلكي، يهتم فئة كبيرة من الأشخاص بمعرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي الخاص بكل برج.
وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد تفاصيل حظك اليوم، وفقا لما قالته في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.
حظك اليوم برج الحمل 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
تكون على استعداد للتعبير عن رأيك وفي اتخاذ مواقف بطولية ومؤثرة وتشعر بالتقدير.
حظك اليوم برج الحمل 14-6-2022 على الصعيد المهني
يكون القمر المكتمل في منزل الحظ اليوم مما يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.
حظك اليوم برج الثور 14-6-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر المكتمل في منزل المال اليوم بالنسبة لمواليد برج الثور، وعليهم تجنب المغامرة والحذر كثيرا حتى لا يتعرضون لخسائر.
حظك اليوم برج الثور 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش تحارب من أجل الحفاظ على علاقاتك، فقط حافظ على اللباقة.
حظك اليوم برج الجوزاء 14-6-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل في مواجهتك اليوم مما يتطلب منك الهدوء والاسترخاء والتفكير بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.
حظك اليوم برج الجوزاء 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبُدي احتراما لشريك حياتك في أرائه ومواقفه.
حظك اليوم برج السرطان 14-6-2022 على الصعيد المهني
قالت عبير فؤاد، إن القمر المكتمل يتواجد في منزل الصحة، لذا عليك أنتهتم بصحتك ونظم جهودك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.
حظك اليوم برج السرطان 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
تكون ساحرا اليوم وتستطيع أن تؤثر فيمن تحب وفي الآخرين بشرط أن تبقى هادئا ولبقا وتجنب القيل والقال ولا تتكلم عن أخبارك التي تخص حياتك.
حظك اليوم برج الأسد 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل في منزل الحب مما يبشرك بالدهول في علاقة عاطفية طيبة وتتعامل بود.
حظك اليوم برج الأسد 14-6-2022 على الصعيد المهني
تستطيع أن تحقق تقدما اليوم كما يخبرك الوضع الفلكي وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.
حظك اليوم برج العذراء 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
يحذرك الوضع الفلكي دقيق من العصبية وعليك أن تتعامل بلطف مع الجميع.
حظك اليوم برج العذراء 14-6-2022 على الصعيد المهني
يؤثر عليك القمر المكتمل في أن تكون مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.
حظك اليوم برج الميزان 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل في منزل العلاقات اليوم مما يدفعك للانفتاح، ويساعدك على توطيد علاقاتك، وعليك أن تضع حدا للعلاقات الهشة.
حظك اليوم برج الميزان 14-6-2022 على الصعيد المهني
يتواجد الشمس وعطارد بمنزل الحظ مما يعدانك بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.
حظك اليوم برج العقرب 14-6-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل في منزل المال مما يتطلب منك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك قبل أن تتحرك لتكسب دعما؟
حظك اليوم برج العقرب 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
يدعوك الفلك أن تكون لبقا اليوم لتؤثر فيمن تحب ولتكون مثالا وقدوة.
حظك اليوم برج القوس 14-6-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل في برجك وعليك بالصمود أمام الضغوط كما يجب أن تكون حذرا.
حظك اليوم برج القوس 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
يتنافر الشمس والقمر المكتمل اليوم في برجك مما يطالبك بالصبر والمرونة أمام أي مشكلة.
حظك اليوم برج الجدي 14-6-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل في منزل الصحة اليوم مما يتطلب منك الاسترخاء والاهتمام بصحتك وتنظيم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تظهر خططك أو مشاعرك.
حظك اليوم برج الجدي 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
عليك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الشخصية.
حظك اليوم برج الدلو 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش فإن الشمس تتواجد في منزل الحب اليوم مما يمنحك يقظة وإشراقة.
حظك اليوم برج الدلو 14-6-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء والأصحاب ورؤساء العمل.
حظك اليوم برج الحوت 14-6-2022 على الصعيد المهني
عليك أن تتحكّم اليوم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.
حظك اليوم برج الحوت 14-6-2022 على الصعيد العاطفي
كن هادئا وحاول التفاهم بهدوء مع من تحب وينصحك الفلك ألا تعطي الثقة لأي شخص بسهولة.