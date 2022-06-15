حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15-6-2022 عاطفيا ومهنيا

السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، من أبرز مشاهير برج العقرب، والذي ينطبق عليه صفات هذا البرج وأبرزها الإصرار والعزيمة والحماس المتجدد تجاه شغفه في الحياه، فهو يحاول أن يصل إلى هدفه، وهناك الكثير من المشاهير ولدوا في هذا البرج منهم الأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

ويستعرض موقع «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمحبي البحث عن كل ما تخبئه الفلك وحركة النجوم والكواكب.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، رغم الضغوط، فإن القمر قد يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي لأصحاب هذا البرج، فإن القمر في منزل العلاقات يدعمك ويمنحك يقظة ولباقة، وتقترب بسهولة ممن حولك.

صفات برج العقرب

يرجع الاعتقاد إلى أن مواليد برج العقرب من الشخصيات السيئة بسبب رغبهم الدائمة في الانتقام، فهم لا يتقبلون الاعتذار أو الأسف، فقط العدالة هي ما تجعلهم يهدأون.