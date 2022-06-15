حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كثير من الصفات يمتلكها مواليد برج السرطان، أهمها الحساسية والرومانسية والعاطفة الشديدة، فهم يتأثرون بشدة بجميع الأحداث من حولهم، ويتغير مزاجهم بمشاعر من حولهم وحزنهم أو فرحهم، في كل شيء، كما أنهم يحثون الإبداع والعمل، ويتمتعون بخيال واسع، يمكنّهم من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة، ما يجعله خلّاقاً ومُبدعاً.

صفات مواليد برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالجدعنة مع أصدقائه كثيرا، فهو يحب الوقوف بجميع من حوله من المقربين أو غيرهم، ما دام في حاجة إلى المساعدة، كما أنه يهتم بالأشخاص من حوله، ويتمسَّك بهم ويخلص لهم كثيرا، وتغلب عليه صفة الدفء والحنان بفضل عاطفته وحساسيته العالية، وهو شخص ذكي كثيرا، ويتمتع بحدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله، كما يمتلك قدرة على الإقناع لمن حوله بكافة الأفكار التي يتبناها أو مؤمن بها حتى ينعكس عليهم ذلك ويؤيدوه أو يصبحوا مثله.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يكون القمر بمواجهة برجك اليوم، وهذا يتطلب منك أن تنتبه لحقوقك وأن تقاوم ميلك للغضب وحاول أن تتفاوض بهدوء، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إلى أن الوضع الفلكي يكون دقيق اليوم كثيرا، ومن المهم اليوم ألا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.