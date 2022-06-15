حظك اليوم برج القوس الأربعاء 15-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات المبدعة والمبتكرة والقادرة على تحدي المجتمع، كما فعل المحامي والكاتب المصري محرر المرأة الكاتب الراحل قاسم أمين، الذي تحدى المجتمع في ذلك الوقت حتى يستطيع إثبات حق المرأة، وهناك العديد من مشاهير هذا البرج نذكر منهم الفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

ويستعرض موقع «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمحبي البحث عن أسرار الفلك وحركة النجوم والكواكب.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج القوس إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في منزل المال وقد تكون هناك مسائل مالية ومهنية يجب أن تتابعها بحذر وعناية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، عطارد والشمس بمواجهة برجك، وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.

صفات برج القوس

المرح والانطلاق وحب المغامرة هي الشعارات التي يرفعها أصحاب برج القوس أمام الحياة، فهو منفتح على العالم، يرغب في اكتشاف كل ما هو جديد ومميز.