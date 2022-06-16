حظك اليوم برج الأسد الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

العناد والغرور من أبرز عيوب مواليد برج الأسد، حيث ثقتهم الكبيرة في أنفسهم وشخصيتهم تنقلب ضدهم في كثير من المواقف والأمور التي يمرون بها، حيث يتمسك برأيه ويصعب إقناعه بوجهة نظر أخرى، ولا يمكنه التراجع عن أفكاره مهما كلفه الأمر، كما يعرف عنه الأنانية فهو يعطي نفسه الأهمية على غيره ويفضل راحة نفسه عن مساعدة الآخرين وحبهم مهما كانوا مقربين منه.

عيوب مواليد برج الأسد

من عيوب برج الأسد أيضا الغيرة فتنتابه عند رؤيته لنجاحات الغير أو عند رؤيته لشخص أكثر مهارة وموهبة منه، ولكن هذا قد يكون مثمرًا بالنسبة لهم وينتج عنها أشياء إيجابية من التحفيز والنجاح الذي يحب أن يحققه ويحافظ عليه في حياته، ومن عيوب مواليد هذا البرد أيضًا حب التملك فهو يحب لفت الانتباه وجلب الاهتمام له، وأن يقوم من حوله بالاهتمام به وجعله يشعر بأهميته، كما أنه انفعالي وسريع الغضب ولا يستطيع الانتظار مما يجعله يشعر بالقلق والتوتر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل الصحة اليوم، مما يتطلب منهم الاعتناء بصحتك ويشجعك على تنظيم جهودك وتوظيفها جيدًا، وتتمتع بالطاقة والإصرار على التقدم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وجود الشمس وعطارد في برجك اليوم يساعدانك على توطيد علاقتك والتقدم فيها، وفقا لما قالته عبير فؤاد.