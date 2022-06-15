حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 15-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد ملفت للأنظار في أي مكان يذهب إليه، أو يتواجد به، نظرا لما يمتلكه من سحر وجاذبية، تنجح في لفت الانتباه إليه، بالإضافة إلى ثقته الكبيرة في نفسه وشخصيته، فتضفي عليه قدرا أكبر من الجاذبية، ومن صفاته أيضا الإبداع والحساسية والرومانسية، كما يعرف بأنه شخص عاطفي وسخي، وينظر للأمور بشكل تفاؤلي.

صفات مواليد برج الأسد

يمتلك مولود برج الأسد شخصية قوية واضحة تعرف ماذا تريد في الحياة وما يطلب منها وتؤدي ما يجب عليها وتريد أن تحصل على ما تستحقه، فهو واثق من نفسه غير متردد في كل أموره، كما يعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية وينجح في أدوار القيادة حيث أنه يحسب السيطرة كثيرا والشهامة والأخلاق العالية، وهو إنسان طموحٌ ومتسامح، هو أيضاً صديق مخلص ومحبب.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان لمواليد برج الأسد اليوم، ويساعدانك على التأثير في الجنس الآخر.. توضح وجهة نظرك وتنجح في تصحيح المفاهيم التي سببت لكم المشاكل فيما بينكما الفترة الماضية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك السادس، ما يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية، وتنجح في القيام بواجبك بشكل جيد جدا دون نقصان، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».