عمرو عبد العزيز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إجراء عملية في عينه

كشف الفنان عمرو عبد العزيز تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية في العين، وحرص على طمأنة جمهوره، قائلًا: «الحمدلله أنا أحسن دلوقتي، عملت عملية في عيني وخرجت من المستشفى ورجعت البيت».

وأضاف عمرو عبد العزيز في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه مازال هناك 3 عمليات جراحية أخرى سيجريها في عينه الفترة المقبلة على مدار 3 أشهر، بمثابة عملية جراحية كل شهر.

كما أوضح أنه تعرض الفترة الماضية لضغط نفسي وعصبي الفترة الماضية سبب له في هذا الألم، متابعًا: «الضغط عملي زي تعب في شبكية العين، أحتاج إلى تدخل جراحي».

عمرو عبد العزيز يجري عملية جراحية

وكان الفنان عمرو عبد العزيز كشف عن إجرائه أمس عملية جراحية في عينه خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث نشر صورة له عبر خاصية «الاستوري»، وعلق عليها قائلًا: «عملت عملية في عيني، أنا الحمد لله فاضلي 3 مرات كمان، الحمد لله على كل شيء».

كما أعلن في مايو الماضي عن إجرائه عملية جراحية أخرى دون الكشف عن تفاصيلها، إذ نشر صورة له داخل أحد المستشفيات الكبرى، وهو بملابس العملية، وكتب على الصورة: «صباح الفل.. عملية صغنونة كده وإن شاء الله تعدي.. دعواتكم بالشفاء».

عمرو عبد العزيز يشارك في فيلم مغامرات كوكو

يذكر أن «عبد العزيز» يعمل خلال الفترة الحالية على فيلم «مغامرات كوكو» مع الفنان بيومي فؤاد، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك 2022، والفيلم تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.