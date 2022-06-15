حمو بيكا ينصح طلاب الثانوية العامة: طعم النجاح مع العلم مختلف

وجه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة، من واقع تجربته الشخصية التي مر بها على مدار حياته، حتى أصبح مطرب مهرجانات معروف.

ونشر حمو بيكا صورة له عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً، «هو أنا أه مش متعلم وأخدت (محو الأمية) بالعافية، لكن ده مش حاجة تفرح ولا تقول (عندك بيكا أهو مش متعلم بس ناجح)، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماما عن طعم النجاح من غير علم».

رسالة حمو بيكا إلى جمهوره بشأن التعليم

وأضاف حمو بيكا، «العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا، كمية معاناة بشوفها يومياً بسبب اني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها، العلم بيستر كتير اوي و بيخليك واعي و متفتح في كل مجالات الحياة».

وتابع، «هو أه الشارع علمني كتير، بس مش زي المدارس والجامعات، حتى لو مش هتشتغل بشهادتك، وحتى لو دخلت كلية مش بتحبها، بس يكفي أنك متعلم ومعاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس».

رسالة حمو بيكا عن التعليم

ووجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لجمهوره قائلاً، «اتعلموا وخلوا بالكم من تعليمكم وشهاداتكم لأنها هتفرق كتير اوي معاكوا ومع عيالكم بعد كده، أنا اه مادخلتش مدارس ومتعلمتش، بس حابب كل اللي حواليا ناجح ومتعلم وأوعى يوم تقول أهو فلان ناجح بس مش متعلم».

وتصدرت زوجة حمو بيكا تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مغازلته لها مساء أمس، من خلال صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معهما.