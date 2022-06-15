ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات.. البدء بالأكبر سنا

أعلنت المديريات التعليمية، ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات، والمدارس الأخرى بجميع المستويات والمراحل التعليمية، للعام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أنه يتم فتح باب التقدم بطلبات التحويل بجميع المدارس الرسمية للغات، بداية من 1 يوليو المقبل، حتى يوم 15 أغسطس المقبل، مشددة على أنه لن يسمح بقبول طلبات جديدة، بعد غلق باب قبول الطلبات بالمدارس.

ضوابط تحويل طلاب المدارس الرسمية للغات

- تقدم طلبات التحويل من مختلف المراحل التعليمية إلى المدارس مباشرة، على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

- تشكل بكل مدرسة لجنة تحت مسئولية مدير المدرسة، لاستلام طلبات التحويل بالمدرسة؛ لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا، إلى الأصغر سنا، بعد توافر شروط التحويل، مع الالتزام بالكثافة المقررة، وتقوم اللجنة بتسليم الكشوف المجمعة للتحويلات إلى اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

- تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية، المراجعة التحويلات بعد فحصها ومراجعتها وترتيبها من اللجنة المشكلة بكل مدرسة، وتقوم اللجنة بالبت في طلبات التحويل، ولا تعلن نتيجة التحويلات، إلا بعد المراجعة واعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية.

إعلان النتائج بلوحة الإعلانات بمكان بارز

بالنسبة للإدارات التعليمية، التي بها أكثر من مدرسة رسمية لغات:

- يتقدم ولي الأمر بطلب موضحا به رغباته الموزعة على المدارس الرسمية للغات بذات الإدارة التعليمية، ويتم التسليم مع طلب التحويل بالمدرسة التي يرغب بها ولي الأمر كرغبة أولى.

- بشأن التأشيرات الخاصة بالتحويل إلى المدارس الرسمية للغات، يتم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للتحويل، وتقع المسئولية القانونية على لجان التحويل المشكلة بالمدرسة والإدارة التعليمية.

- يتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات، بمكان بارز بالمدرسة، خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد التحويلات من الجهة المختصة بالاعتماد (الإدارة التعليمية) التابع لها المدرسة.