رئيس التحرير

محمود مسلم

«تعليم القاهرة»: لا شكاوى من الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022

كتب:

أميرة فكري
01:07 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكّد تقرير غرفة عمليات التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة استكمال الامتحانات العملية اليوم الأربعاء، مؤكّدة أنَّ غرفة عمليات تعليم العاصمة لم تتلق أي شكاوى حتي الآن.

1090 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات العملية 

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان لها، إنَّه أدى اليوم الأربعاء، طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات، وطلبة المدارس الفنية المتقدمة، وطلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية الامتحانات التطبيقية العملية لإجمالي 1090 طالبًا وطالبة لجميع نوعيات التعليم. 

إجراءات احترازية ووقائية

وشدد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان والاستراحات، مؤكّدة تقديم الدعم الكامل لزملائنا المصححين.

وأكّد خالد عبده مدير عام التعليم الفني غرفة العمليات وفق توجيهات مدير المديرية أكد انتظام سير اللجان الامتحانية العملية اليوم، إذ مرّ اليوم بهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى حتى الآن. 

اقرأ المزيد:

أنباء عن تسريب امتحانات الدبلومات الفنية.. و«التعليم»: نحقق في الأمر

«التعليم»: 41 حالة تأخير عن امتحانات الدبلومات الفنية 2022

مصدر بـ «التعليم»: ضبط 145 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية

تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.. و«التعليم»: نحقق في الأمر
بقلم أميرة فكري