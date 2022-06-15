«تعليم القاهرة»: لا شكاوى من الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022

أكّد تقرير غرفة عمليات التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة استكمال الامتحانات العملية اليوم الأربعاء، مؤكّدة أنَّ غرفة عمليات تعليم العاصمة لم تتلق أي شكاوى حتي الآن.

1090 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات العملية

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان لها، إنَّه أدى اليوم الأربعاء، طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات، وطلبة المدارس الفنية المتقدمة، وطلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية الامتحانات التطبيقية العملية لإجمالي 1090 طالبًا وطالبة لجميع نوعيات التعليم.

إجراءات احترازية ووقائية

وشدد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان والاستراحات، مؤكّدة تقديم الدعم الكامل لزملائنا المصححين.

وأكّد خالد عبده مدير عام التعليم الفني غرفة العمليات وفق توجيهات مدير المديرية أكد انتظام سير اللجان الامتحانية العملية اليوم، إذ مرّ اليوم بهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى حتى الآن.