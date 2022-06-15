حكم قضائي يلزم محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه لقناة عربية 

قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوى رقم 188 لسنة 2018 تجاري كلي، بإلزام الفنان محمد رمضان برد كل المبالغ التي تقاضاها من إحدى الشبكات الإعلامية العربية، البالغة نحو 13 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصريا على قنوات تلك الشبكة.

دراسة الحكم تمهيدًا للمطالبة بتعويض مادي يصل إلى 100 مليون جنيه

وقال المُستشار ثروت عبد الشهيد، محامي الشبكة الإعلامية، في بيان، إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

تفاصيل مخالفة محمد رمضان لبنود التعاقد على إنتاج 3 مسلسلات

وأشار عبد الشهيد، إلى أنّ تلك الشبكة كانت سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان فى 5 أكتوبر 2016، على التفرغ لأداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية، إلا أن الفنان محمد رمضان، أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلًا بأسباب الحكم.

وأكدت صحيفة الدعوى، أنه طبقا للبند التاسع من العقد، يحق للشركة فسخ التعاقد معه، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدمًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.