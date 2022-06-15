مصرع سائق يقود سيارته صعقا بالكهرباء في الصف.. والسبب: «سلك عريان»

لقى سائق مصرعه، أثناء سيره بسيارته في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، إذ لامس سلكا موصلا بالكهرباء في السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

مصرع سائق أثناء قيادته السيارة في أحد شوارع الصف

كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بمصرع سائق أثناء قيادته بالسيارة في أحد شوارع الصف بمحافظة الجيزة، إذ لامس سلكا موصلا بالكهرباء في السيارة التي كان يستقلها، ما أدى إلى مصرعه فى الحال صعقا بالكهرباء.

تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة، وأحالها العميد أحمد خلف إلى النيابة العامة، من أجل مباشرة التحقيقات التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.