النيابة تطلب تقرير تحليل المخدرات لسائق تسبب في مصرع زوجين بـ«الدائري»

طلبت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بسائق نقل تسبب في مصرع موظف وزوجته وإصابة طفلتهما، في حادث مروع وقع منذ ساعات أعلى الطريق الدائري بمنطقة المنيب.

الاستماع لشهود العيان

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، والتي من المحتمل أن تكون سجلت تفاصيل الواقعة، تمهيداً لتفريغها والوقوف على الملابسات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذي شهدوا الواقعة، وطلبت استدعاء أسر المجني عليهم لسماع أقوالهم حيال الحادث، ومعرفة ما إن كان هناك خصومة ثأرية دفعت السائق لافتعال الحادث عن قصد لإنهاء حياة الزوجين من عدمه.

عرض السيارة على لجنه فنية

وأمرت جهات التحقيق بعرض السيارة المتسببة في الواقعة على لجنة فنية من خبراء المرور، لبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه، ووجهت بنقل جثماني المتوفين إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة.

مصرع زوجين وإصابة ابنتهما

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغاً، يفيد مصرع زوجين وإصابة ابنتهما جراء اصطدام سيارة نقل بهم حال استقلالهم دراجة نارية أعلى طريق دائري المنيب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وتبين مصرع موظف بالشركة الشرقية للدخان، 34 سنة، وزوجته، 30 سنة، وإصابة ابنتهما، 6 سنوات، بنزيف في المخ، وجرى نقلهم للمستشفى، ولكن الموظف وزوجته فارقا الحياة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات.