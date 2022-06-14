مصرع زوجين وإصابة ابنتهما في حادث مروع بالهرم

لقي زوجان مصرعهما، وأصيبت ابنتهما بنزيف في المخ، كانوا يستقلوا دراجة نارية أعلى دائري المنيب، إذ انحرفت سيارة نقل تجاههم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من النجدة، بوقوع حادث مروري أعلى الوصلة الجديدة المريوطية القادمة من دائري المنيب إلى دائري القوس الغربي، أسفر عن وفاة موظف بالشركة الشرقية للدخان 34 سنة وزوجته 30 سنة، وإصابة نجلتهما 6 سنوات بنزيف في المخ .

تفاصيل الحادث

وبالبحت والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة أسفرت جهود البحث عن تحديد قائد السيارة النقل قيادته، وبمناقشته أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وجرت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.