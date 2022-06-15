تشكيل لجنة فنية من المرور لفحص السيارة المتسببة في مصرع زوجين بالجيزة

قررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة فنية من مرور الجيزة لفحص السيارة النقل المتسببة في حادث وفاة زوجين وإصابة طفلتهما بإصابات بالغة في حادث على الطريق الدائري أعلى المريوطية (وصلة المنيب)؛ لبيان الحالة الفنية الخاصة بالسيارة المتحفظ عليها بعد القبض على سائقها، وشمل القرار أيضًا فحص الدراجة النارية التي كان يستقلها الزوجان المتوفان في الحادث وموافاة النيابة بنتائج أعمال الفحص.

مصرع زوجين في حادث على الطريق الدائري

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن الزوج المتوفى في حادث الطريق الدائري، موظف في الشركة الشرقية للدخان، ويبلغ من العمر 32 سنة، وكان يقود دراجة نارية وقت الحادث، وبصحبته زوجته البالغة من العمر 30 سنة وطفلتهما البالغة من العمر 6 سنوات، وأن الحادث تسبب في وفاة الزوجين في الحال بينما نقلت الطفلة في حالة صحية سيئة إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات.

سائق نقل متهور يتسبب في وفاة زوجين

وأوضحت التحقيقات أن سائق النقل المتهور كان يسير بسرعة كبيرة، وخلال محاولته المرور من جانب الدراجة النارية الخاصة الزوجين انحرفت عجلة القيادة منه، فاصطدمت بدراجة الزوجين التي انقلبت ونتج عنها تلفيات كبيرة فيها ووفاة الزوجين من جراء الحادث المروع، بينما نجحت ابنتهما من الموت ونقلت إلى مستشفى الهرم مصابة بإصابات بالغة.

كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بحدوث حالة على الطريق الدائري فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وألقي القبض على سائق النقل المتسبب في الحادث بعد أن تم نقل المتوفين والطفلة المصابة إلى مستشفى الهرم بواسطة سيارة إسعاف.