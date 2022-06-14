أثناء عودته من درس القرآن.. مصرع طفل غرقاً في الترعة بالدقهلية

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه في ترعة «البحر الصغير»، المارة من أمام قرية «ميت ضافر»، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، أثناء عودته من درس القرآن الكريم، وتجمع عدد كبير من أهالي القرية، وبدأت قوات الإنقاذ النهري في محاولة لانتشال جثة الطفل من مياه الترعة، إلا أن ارتفاع المياه في الترعة حال دون العثور على جثته، فيما جلست والدته على شاطئ الترعة، تنادي عليه، وقد خيمت عليها حالة من الحزن والحسرة على طفلها.

غرق طفل في «البحر الصغير»

تبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية «ميت ضافر»، دائرة المركز، بغرق طفل يُدعى «محمد أحمد سعد عبدالواحد»، 5 سنوات، في ترعة «البحر الصغير»، المارة أمام القرية.

جهود لانتشال جثة الطفل

هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وكثفت من جهودها للعثور على جثة الطفل ‏«محمد»، ‏إلا أن ارتفاع منسوب المياه في الترعة حال دون الوصول إلى جثة الطفل، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على أهالي القرية.

وجلست والدة الطفل على شاطئ الترعة، تبكي وتنادي على طفلها، وتؤكد أنها راضية بقضاء الله، إلا أنها تريد أن تدفنه.

شهود عيان: الطفل كان راجع من درس قرآن

وأكد شهود العيان أن الطفل كان في مكتب تحفيظ قرآن كريم، وبعدما انتهى من الدرس، وبينما كان في الطريق عائداً إلى بيته، وأثناء لهوه، سقط في الترعة بمنطقة «الميزانية»، بقرية «ميت ضافر»، ونظراً لارتفاع منسوب المياه في الترعة، لم يتمكن الأهالي من انتشاله فور سقوطه، واستغاثوا بقوات الإنقاذ النهري، التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وتكثف فرق الإنقاذ من جهودها للبحث عن جثمان الطفل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.