تاجر يشعل النار في بائع بطيخ بالجيزة.. «بينتقم لشرفه»

أضرم تاجر ونجل صديقه النار في بائع بطيخ في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسبب تحرشه بشقيقة المتهم الأول في أسيوط، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية الواقعة.. قيام مجهولين بإضرام النيران في بائع بطيخ

وتلقى المقدم محمد طبلية، رئيس قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا بقيام مجهولين بإضرام النيران في بائع بطيخ بـ«التروسيكل» قيادته، وأصيب بحروق متفرقة بالوجه والذراعين والصدر.

التحريات: تاجر ملابس ونجل صديقه وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ملابس ونجل صديقه مقيمين الوراق، انتقامًا من المجني عليه لأنه خلال شهر رمضان اثناء تواجده في بلدته حاول التحرش جنسيا بزوجة عمه «المسافر للعمل بالسعودية»، ومراودتها عن نفسها ولكنها صدته وأخبرت شقيقها تاجر الملابس الذي عقد العزم على الانتقام منه.

إحالة المتهمين إلى النيابة وحبسهما على ذمة التحقيق

وظل تاجر الملابس يبحث عنه حتى عثر عليه، وبدأ في رصد تحركاته حتى انتهز الفرصة وارتكب الواقعة، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيق.