بدرية طلبة تتحدث عن محاولة اختطاف ابنة شقيقها: «خلوا بالكم»

قالت الفنانة بدرية طلبة، إن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف، بعد وخزها بـ«دبوس» في الجلد، وذلك حسبما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محذرة متابعيها من هذه المحاولات، وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

بدرية طلبة: بنت أخويا «اتشكت» لكن رجعت بالسلامة

ونشرت بدرية طلبة، صورة لـ يد ابنة شقيقتها التي تعرضت لـ«شكة دبوس»، عبر حسابها بـ«فيس بوك»، وعلقّت عليه بقولها: «والله ماكنت بصدق ومكانش ييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني».

واستطردت بقولها: «اللي اتشكت دي بنت أخويا وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف».

تطالب متابعيها بتوخي الحذر

وطالبت متابعيها بضرورة مشاركة هذا المنشور عبر السوشيال ميديا بهدف تحذير الناس وتوعيتهم، «شيروا على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا».

وتعد الفنانة بدرية طلبة، من الممثلات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أشارت في تصريحات لـ«الوطن» إنها تعلمّت كل ما يخص السوشيال ميديا من خلال بناتها، لإيمانها بأنها أصبحت أمرًا مهما لتوعية الناس، والتواصل مع جمهورها بشكل مباشر والتعرف بهم عن قرب.

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا، سلاحًا ذو حدين، يمكن استخدامها بشكل إيجابي صحيح، أو بشكل سلبي، مطالبة الناس بالحذر في استخدامها منعًا لإيذاء انفسهم أو إيذاء الآخرين.