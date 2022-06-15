دراسات الشرق الأوسط بباريس: الأمم المتحدة اكتشفت أهمية دول جنوب المتوسط

قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي زارت مصر اليوم، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد أقوى الشخصيات السياسية في قارة أوروبا، وهي وزير الدفاع في ألمانيا، إذ أن أرائها السياسية تحكم سياسات الاتحاد الأوروبي حاليا.

الحرب الروسية الأوكرانية أكدت أهمية دول جنوب المتوسط

أضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن زيارتها الأخيرة إلى مصر، تأتي في إطار العودة لاكتشاف أهمية دول جنوب المتوسط، وهو الأمر الذي نتج عن الحرب الأوكرانية الروسية في إطار بحث الدول الأوروبية عن توازن دولي.

يوسف: الوقت حاليا بات يساوي الطعام

استطرد: «دلوقتي الوقت مبقاش يساوي الفلوس، لكن الوقت حاليا بات يساوي الطعام، لأنه اليوم أصبح تأمين الغذاء هو الركيزة الأولى لتأمين الحياة السياسية لدول الجنوب والشمال، واكتشفوا أن من أهم نتائج الحرب، تشكيل نظام عالمي جديد قائم على مصالح مشتركة بمختلف الملفات حتى الحساسة منها، ولا يوجد ما يمنع من التغاضي عن الحياد في الصراع الروسي الأوكراني».

وأوضح أن دول جنوب المتوسط، أقوى بكثير من دول شمال المتوسط، حيث أنهم حاليا في حاجة ماسه إلى مصر أكثر من أي وقت مضي، حيث أن أوروبا تخشي من انفجار ملفي الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية.

وتابع: «أوروبا تدرك خطورة تلك الملفات جيدا، والأزمة القائمة حاليا والحرب الروسية الأوكرانية دفعت الدول الأوروبية للبحث عن شركاء جدد».