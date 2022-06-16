حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج الميزان للحياة الهادئة، فهو يرفض الانخراط في المشاكل أو الصراعات، فهو يفضل البقاء وحيدًا على أن يتصارع مع الآخرين، ومع ذلك فهو يقدم يد المساعدة للآخرين، فهو شخصية متزنة، لكنه على الصعيد الاجتماعي فهو رومانسي وعاطفي، يفضل راحة من يحبهم على حساب حياتهم الشخصي.

ولأصحاب برج الميزان الراغبين في الاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، حظ أصحاب برج الميزان اليوم على المستوى العملي والمهني، تمر اليوم ببعض التوترات وتشعر بالقلق، لذا يجب عليك أن تحاول أن تهدأ لتحسن التصرف، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، تجنب العناد وحاول أن تكون متفاهما وصبورا مع الجميع.

مشاهير برج الميزان

يفضل مواليد برج الميزان إثبات أنفسهم في المجال المهني، فهم يمتلكون الاصرار والعزيمة للوصول الي أعلي المناصب والتألق في مجالاتهم المختلفة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمى، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.