حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 15-6-2022 عاطفيا ومهنيا

من السمات العامة لمواليد برج العذراء، تمتعه بجسد قوي، ولديهم مرونة كبيرة في التعامل، ويمتلكون القدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، وبالنسبة للصفات الشخصية، فيعرف مولود هذا البرج بصدقه وإخلاصه وصراحته اللاذعة، التي تزعج من حوله كثيرا في بعض الأحيان، كما أنه لا يحب الكذب والخداع واللف والدوران، من الكثيرين في تصرفاتهم، وعندما يلاحظ ذلك يبتعد عنهم بعد توجيه الانتقادات لهم.

صفات مواليد برج العذراء

يمتلك مولود برج العذراء الكثير من الصبر، وهو شخص مخلص ويتميز بالجدعنه ولا يخذل الآخرين، يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيداً عن الفوضى، كما أنه يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، وهو يحب الجلوس وحده كثيرا ويفضل لحظات انعزاله ويحب مصادقة نفسه كثيرا والحديث معها ومحاسبتها، كما أنه لا يثق بالناس بسرعة، لا يستسلم للأوهام والأحلام، ويحب التعبير عما في داخله من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم مرور مواليد برج العذراء ببعض التشوش منذ فترة، إلا أن تواجد القمر في منزل الحب اليوم يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

برغم التشوش والضغوط، تستطيع اليوم أن تعرض آراءك ببراعة ولباقة، وعليك الإصرار على عرض قناعاتك، كما يجب عليك ألا تتردد في قبول الدعوات الاجتماعية والمهنية، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».