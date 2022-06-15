محافظ قنا يعتمد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية لعام 2023

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية، دور أول في، يونيو 2022.

درجات القبول بالثانوية العامة 2022 في قنا

وأوضح محافظ قنا أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 244 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها، حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، وذلك طبقاً للائحة كل مدرسة.

درجات القبول في التعليم الصناعي بقنا

وأضاف «الداودي» أنه تم أيضاً اعتماد تنسيق مدارس التعليم الفني، حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 225 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 160 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 155 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية 170 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 150 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

ويستثنى من ذلك مدرسة الوقف الصناعية، الأقسام الميكانيكية، لأبناء إدارة الوقف فقط، 180 درجة، والزخرفية 140 درجة، بالإضافة إلى مدرسة أبو تشت الصناعية المشتركة، الأقسام الميكانيكية، لأبناء إدارة أبو تشت فقط، 180 درجة، والزخرفية 150 درجة.

تنسيق الثانوي التجار في قنا

كما جاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، و200 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين وبنات) نظام الثلاث سنوات، و175 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري (بنين وبنات)، و165 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري، نظام الثلاث سنوات، و230 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية، بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

تنسيق المدارس الثانوية الزراعية بقنا

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية 140 درجة للمدارس الثانوية الزراعية (بنين وبنات ) نظام الثلاث سنوات، و155 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات، و120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعي فقط .