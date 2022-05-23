بدائل الثانوية العامة 2022 في قنا.. فصول مياه الشرب ومدارس التمريض

أيام قليلة ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بقنا، لذا يبحث الطلاب ومعهم أولياء الأمور، عن بدائل الثانوية العامة 2022، خاصة المدارس التي تقبل بدرجات قبول أعلى وتتيح مستقبلا أفضل، من خلال توفير فرص عمل بشكل سريع بدلا من الالتحاق بالتعليم الثانوي ومنها إلى الجامعة، ما يحمل الأسرة أعباء مالية كبيرة لا يمكن الاستمرار فيها، خاصة أن البدائل أفضل لمرحلة التعليم الثانوي العام وليس به تكاليف دراسية عالية.

وتنشر «الوطن» بدائل الثانوية العامة 2022 في قنا، ومنها مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والتي تقبل من مجاميع كبيرة تناسب المتفوقين، وتوفر فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مدارس التمريض، ومدارس التعليم الفني.

بدائل الثانوية العامة 2022 في قنا.. فصول مياه الشرب

مع كل عام، تعلن مديرية التربية والتعليم بقنا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، فتح باب التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بمدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية.

ويقول الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، إن الفصول تقبل كل عام 50 طالبا، من بينهم 40 طالبا من أبناء محافظة قنا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس محافظة قنا، إضافة إلى 10طلاب من المحافظات المجاورة، وهي أسيوط وسوهاج والأقصر.

وأضاف، أن المدرسة قبلت العام الماضي الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 274 درجة، وذلك للبنين فقط.

شروط التقدم والالتحاق في فصول مياه الشرب بقنا

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية هذا العام 2022.

- ألا يقل المجموع عن 274 درجة.

- يتم قبول الطلاب الأصغر سنا في حالة تساوي (مجموع الاعدادية + مجموع الاختبارات).

- الأولوية للأعلى مجموع (مجموع الاعدادية + مجموع الاختبارات).

- الأولوية لأبناء محافظة قنا.

بدائل الثانوية العامة 2022.. المستندات المطلوبة في مدرسة مياه الشرب بقنا

- توريد مبلغ وقدره مائة جنيها على حساب 66617.

- صورة استمارة النجاح للشهادة الإعدادية لعام 2022.

- صورة شهادة الميلاد (ويقدم الأصل في حالة القبول).

- أصل فاتورة المرافق.

- عدد 8 صور شخصية 4×6 في حالة القبول.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- شهادة طبية من التأمين الصحي في حالة القبول.

- يقدم الطالب إقرار بصحة البيانات، وإقرار بتقديم أصول المستندات المطلوبة.

بدائل الثانوية العامة 2022 في قنا.. مدارس التمريض

كما تنتشر في محافظة قنا مدارس التمريض التي تكون ملحقة في المستشفيات العامة والمركزية، وهي ضمن بدائل الثانوية العامة 2022 في قنا، كما تعد أهم المدارس للحاصلين على الشهادة الاعدادية، وتتميز بتعيين الخريجين مباشرة.

وقبلت مدارس التمريض في محافظة قنا، العام الماضي، الطلاب الحاصلين على 265 درجة في الشهادة الإعدادية.

بدائل الثانوية العامة 2022في قنا.. مدارس التعليم الصناعي

مدارس الثانوي الصناعي تعد هي الأخرى من ضمن بدائل الثانوية العامة 2022، في محافظة قنا والتي تقدم فرصة جيدة للعمل بعد التدريب أثناء الدراسة. وهناك طلاب استطاعوا الالتحاق بعد الثانوية الصناعية بكليات الهندسة، وبالمعهد الفني الصحي، وذلك دون المرور بالثانوية العامة.