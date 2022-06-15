برلماني: العالم يعيش أزمة اقتصادية مركبة.. ومصر تتخذ إجراءات حقيقية

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم يشهد أزمة مركبة، نتيجة الخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب الإغلاقات في الصين والصراعات الداخلية قبل مؤتمر الحزب الصيني السنوي.

كل أزمة بها منحة

أضاف «فريد»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن كل أزمة بها فرصة لتحقيق نجاح، مبينا أن الأزمات يوجد بها مناطق خلل، يمكن الفوز من خلالها بمكاسب أعلى، لافتا إلى أن الأزمة الحالية شجعت الدولة على إشراك القطاع الخاص في العمل الفترة المقبلة، وهذا أمر مهم جدا، لافتا إلى أن اللقاء الموسع بين الخبراء والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يعمل على إتاحة المعلومات والبيانات لأخذ القرارات بشكل جيد.

ضرورة حماية الملكية الفكرية

أوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر يجب أن تنفذ قانون حماية الملكية الفكرية، لأن هذا مهم للاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر أخذت إجراءات حقيقية لإصلاح الاقتصاد بشكل جدي، من خلال وثيقة ملكية الدولة، مبينا أنه يجب توفير رخصة ذهبية لتصوير الأفلام التي تقدم أفضل ما في مصر، لأن الممثلين يتجهون إلى دول أخرى بسبب صعوبة الحصول على التصاريح المختلفة.