برلماني: حياة كريمة أكبر مبادرة تنموية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات على مدار الـ8 سنوات الماضية، كما حرصت على اختراق ملفات مسكوت عنها وتعاني من الإهمال قبل 2014؛ ومنها القضاء على العشوائيات وتبني توفير سكن كريم لكل المصريين وتفعيل خطة توسعات عمرانية ضخمة على مستوى الجمهورية.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد جمعة، في بيان له، أن الدولة حرصت على توفير حياة كريمة للمواطنين مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم، مشيرا إلى مبادرة حياة كريمة، التي تعد أكبر مبادرة تنموية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وافتتاح عدد من المشروعات القومية والعملاقة التي تهدف إلى الارتقاء بالصعيد.

ولفت إلى أن الدولة أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، بتطبيق استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة بالتأسيس لمجمعات سكنية متكاملة بدلا من العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة حيث تم تنفيذ 800 ألف وحدة سكنية للمواطنين بنظام الإسكان الاجتماعي خلال الـ 8 السنوات الماضية.

توفير سكن لائق للفئات الأكثر احتياجا

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الحكومة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت برامج حماية اجتماعية تهدف إلى توفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا، ونجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليار جنيه بعدما كان يوجد 57 منطقة غير آمنة يقطن فيها أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في 2016.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطوير الكثير من المناطق العشوائية؛ من خلال إنشاء 18.3 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات «1-2-3» بمحافظة القاهرة، ومشروع «بشاير الخير» الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها وشهدتها محافظة الإسكندرية، بإنشاء 3 مدن حضارية جديدة؛ هي بشاير الخير 1 و2 و3، وحاليا استكمال المشروع الأضخم في محافظة الإسكندرية؛ بإنشاء مدينة مشارف الجديدة بالعامرية، التي تضم بشاير الخير 6 و7 و8 على مساحة 550 فدانا، لتكون بمثابة أمل الإسكندرية الجديد للتوسع غربا.