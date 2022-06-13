يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعات من أجل فحص ودراسة الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وأثر ذلك على الأسواق العالمية، ومن هنا تكتسب تلك الاجتماعات أهمية لدى أسواق المال والبنوك في العالم، فالعديد من الاقتصاديين والمستثمرين يتابعونها من أجل الوقوف على آخر المستجدات التي تؤثر على السوق العالمي، وبالتالي اقتصادات العديد من الدول، ولذلك زادت معدلات البحث عن موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي القادم.

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي القادم

من المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي القادم في الخامس عشر من يونيو الجاري، وتم الإعلان رسميا عن أجندة الاجتماع، الذي من المقرر أن يتناول التباحث بشأن العديد من المسائل المالية والاقتصادية المؤثرة على سوق العمل العالمي، علاوة على مناقشة قضية ارتفاع أسعار الاستهلاك والركود العالمي وارتفاع التضخم، ومدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وكذلك كيف يمكن حل المشكلات السابقة.

يذكر أن الاجتماع السابق تم خلاله مناقشة قضايا رفع أسعار الفائدة وأسبابها، وكذلك الآثار المترتبة على اقتصاد العالم نتيجة لذلك القرار، حيث يتزايد الطلب على الدولار الأمريكي حاليا.

أهمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ويشكل موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي القادم أهمية كبيرة في مجالات المال والاقتصاد في العالم، فخلال الاجتماع تتم دراسة اهم المشكلات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، وكذلك المشكلات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة وكيفية العمل على حلها، حيث قد تتسبب بعض تلك المشكلات مثل التضخم في الانهيار الاقتصادي للدول.

توقعات أسعار الفائدة

وتوقع بعض المراقبين استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث إنه من المفترض أن تصل إلى 2% في نهاية العام الجاري، وذلك بهدف خفض الأسعار وبخاصة أسعار المستهلك، وبشكل دوري يدرس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات التداعيات المختلفة لهذا القرار الذي قلما تلجأ إليه الولايات المتحدة بعكس دول ضعيفة اقتصاديا تتخذ إجراءات مماثلة بشكل دوري، كما أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يدرسون نتائج القرارات المتعلقة بالفائدة لتأثيرها الكبير على أعمالهم.