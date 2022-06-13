قطع المياه عن بعض مناطق المنوفية بسبب غسيل الشبكات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وإعادة ضخها تدريجيا لبعض القرى التابعة لمدينتي شبين الكوم وتلا.

قطع المياه عن مدينة منوف لإجراء غسيل للشبكات

وكشفت الشركة، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه غدا، عن مدينة منوف بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا من اليوم ذاته، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة

وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

قطع المياه 7 ساعات عن مدينتي الباجور وسرس الليان

كما كشفت شركة المياه، عن قطع المياه غدا، عن مدينتي الباجور وسرس الليان، وتجمع قرى الحامول، بدءً من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

إعادة ضخ المياه تدريجيا إلى شبين الكوم وتلا

وأعلنت الشركة، بدء إعادة ضخ المياه تدريجيا إلى مناطق مدينة شبين الكوم وضواحيها «كفر المصيلحة وميت خاقان»، ومدينة تلا وقريتي «طوخ دلكه- ميت أبو الكوم»، بعد الانتهاء من غسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وهو ما أدى إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة منذ الساعة الثامنة صباح اليوم، وحتى الثالثة عصرا.