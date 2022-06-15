نوال الزغبي تهاجم صحفيا لبنانيا بعد دفاعه عن الأوبرا: «وصلتنا للهاوية»

هاجمت الفنانة نوال الزغبي صحفيا لبنانيا، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بعدما أرجع سبب إلغاء حفلها في مصر إلى عدم بيع التذاكر.

التذاكر سبب إلغاء حفل نوال الزغبي

وقال الصحفي ‏خلال تدوينة عبر تويتر، إن إلغاء حفل نوال الزغبي في القاهرة بسبب بيع 20 تذكرة فقط.

وردت نوال الزغبي: «بتعرف ليه لبنان وصل للهاوية؟؟!! لأن اللبناني بيكره أخوه اللبناني!!! ‏لمعلوماتك أيها الصحفي العظيم لو أنا ما لغيت الحفلة كانت صارت ‏SOLD OUT ‏من خمسة أيام، يا عيب الشوم عليك وعلى متلك».

إلغاء حفل نوال الزغبي

وأعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته 20 يونيو الجاري على خشبة مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن.

وبعدها بدقائق، أعلنت نوال اعتذارها عن حفل دار الأوبرا المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت نوال الزغبي: «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصرية، قررت احترامًا لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائيًا عن عدم إقامة الحفل، أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر».