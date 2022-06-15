أول تعليق من الأوقاف بشأن فيديو رقص شاب داخل مسجد: «كان بيرمم»

أكد الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش في وزارة الأوقاف، أن الفيديو الذي تم تداوله لشاب يحاول الغناء المصحوب بحركات هوجاء في أحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذي تم تصوير الفيديو به.

تحرير محضر بالواقعة

وتابع مسئول وزارة الأوقاف في بيان منذ قليل: «واستغل تواجده بالمسجد المذكور خلال قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وسجل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة المدعو رائد عادل السيد أحمد خطاب، وتحرر بذلك المحضر رقم 33 لسنة 2022م جنحة اقتصادية بإدارة البحث الجنائي من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 15/ 6/ 2022م وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة».