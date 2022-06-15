أسباب دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة 0.75%.. الصين أبرزها

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75%، لتصل إلى 1.75%، في ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز النقاط المتسببة في قرارات الفيدرالي الأمريكي اليوم، التي جاءت في المؤتمر الصحفي اليوم، كالتالي:

النشاط الاقتصادي

يرى الفيدرالي الأمريكي، أن النشاط الاقتصادي العام انتعش بعد انخفاضه بالربع الأول.

الوظائف الأمريكية

قال البنك المركزي الأمريكي، إن مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، فيما ظل معدل البطالة منخفضا.

التضخم مرتفع

أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

الحرب الروسية الأوكرانية

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية، في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، ما خلق ضغطا إضافيا على التضخم، ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.

إغلاق كورونا في الصين

بالإضافة إلى ما جرى ذكره، يرى الفيدرالي الأمريكي، أنه من المرجح أن يؤدي الإغلاق المتعلق بكورونا في الصين، إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.

السيطرة على التضخم

تسعى لجنة السياسات النقدية في المركزي الفيدرالي، إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم، بمعدل 2% على المدى الطويل.

ودعمًا لهذه الأهداف وتحقيقها، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة، ومن المتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، اليوم، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.