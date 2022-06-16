«البهي»: الاعتماد على التصنيع المحلي يوفر منتج مصري للدول المجاورة

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المحن دائما تحتوي على منح، ومصر لديها عوامل تساعدها على التقدم؛ منها زيادة سعر الشحن بين الدول؛ لذا يمكن الاعتماد على التصنيع المحلي الذي يوفر منتج مصري لمختلف الدول المحيطة، ومنها القارة الأوروبية التي تأثرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهذا يعد فرصة ذهبيية لمصر في قطاع التصنيع والطاقة والزراعة.

دعم الرئيس للمشروعات الاقتصادية

وأضاف «البهي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ترشحه لـ رئاسة الجمهورية أعلن انحيازه للمشروعات الصغيرة، مؤكدا أن رفع سعر الدولار في عام 2016 عمل على توفيره في السوق، ما جعل السوق تنتعش.

عجز البنوك على توفير الدولارات

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لا يجب منع الأشخاص من استخدام الدولارات في حساباتهم الخاصة؛ خاصة بعد عجز البنوك على توفير نسبة كبيرة من الدولارات في ظل زيادة تكلفة الاستيراد، مبينا أن انكماش السوق يؤثر على موارد الدولة، ومنها الضرائب؛ لذا يجب حل هذه المشاكل خلال الفترة المقبلة.