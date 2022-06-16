حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحمله للمسؤولية بشكل كبير يجعل من مولود برج الجدي شخصية ناجحة بشكل كبير، إذ أنه يحرص على تحقيق أهدافه ويسعى دائما للوصول لأحلامه التي طالما تمسك بها، كما أنه لديه قدرة على الصبر لسنوات طويلة حتى يستطيع تحقيق ذاته والوصول إلى المناصب القيادية والعليا، ويساعده على ذلك طبيعة شخصيته التي تحب الاستقرار، ولا تفضل التنقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى، كما أنه يتميز بالدقة الشديدة، فدائما يكون دقيق في أفعاله واختياراته.

ويعد تحمله للمسؤولية من أكثر نقاط القوة لدى برج الجدي، كما أنه لديه قدرة كبيرة على ضبط النفس والتحكم بها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويمدك بأفكار ذهبية، فلتستغلها.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو ساحرا وتعرف كيف تفرض سيطرتك على من حولك بذكاء.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب مولود برج الجدي أنه يتخذ الكثير من الوقت حتى يستطيع اتخاذ القرار، ما يعطل سير بعض الأمور في حياته المهنية والعلمة وأحيانا الشخصية، كما أنه لديه شخصية تتصف بقلة المرح.